Kötü start

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra geçen sezonu 6. sırada bitiren Trabzonspor'un yeni döneme hazırlanması için önünde uzun bir dönem vardı. Nenad Bjelica yönetiminde güçlü umutlarla yeni sezona girmek isteyen Karadeniz devi kötü bir giriş yaptı. İlk hafta Antalyaspor'u deviren Trabzonspor arkasından çıktığı iki maçı da kaybetti. Geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilen bordo-mavililer dün de 'Karadeniz derbisinde' Çaykur Rizespor'dan 3 gol yiyerek yenildi. Rize ilk devreyi Mocsi ve Benhur'un golleriyle 2-0 öne bitirdi.

RAKİBİNE YETİŞEMEDİ

İkinci yarıda daha baskın görünen Trabzonspor gol ararken, rakibin kontralarında sıkıntı yaşadı. Bunlardan birinde Halil İbrahim'in nefis ortasında Benhur kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetti. 83'te Enis Destan'ın golüyle bordo-mavililer yeniden umutlandı. Kalan bölümde Çaykur Rizespor kalesini ambargo altına aldılar ancak bu anlarda da Gökhan Akkan başarılıydı. Trabzonspor 3-2'lik mağlubiyetle 3. haftada 2. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 4'e yükseltti.

3 DEĞİŞİKLİK

Nenad Bjelica, Galatasaray'a kaybeden kadrodan 3 ismi değiştirerek Çaykur Rizespor karşısına çıktı. Hırvat çalıştırıcı, Trezeguet'nin yerine Edin Visca, Stefano Denswil'in yerine Rayyan Baniya ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Tonio Teklic'e şans verdi. Usta hocanın forvetteki kararı da merak konusuydu. Umut Bozok'ta karar kıldı. Ancak o da kötü bir performans sergiledi. Yerine giren Enis Destan ise gol attı.

YENİLGİYİ HAK ETTİK

Karadeniz ekibinin hocası Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor karşısında alınan yenilgi sebebiyle üzgündü. Hırvat çalıştırıcı maç yorumunda "Sürpriz ama hak edilmiş bir mağlubiyet aldık. Rakibimiz fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. İki santrforla oynadık, orta sahada risk aldık ama yapmamız gereken buydu" dedi.. Sakat oyuncuların yokluklarını hissettiklerini belirtti. Yeni transferlerin kısa sürede bitmesi gerektiğini sözlerine ekledi.