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Fountas sahnede

Fırtına'nın yeni transferlerinden Taxiarchis Fountas, ikinci devrede oyuna dahil oldu. Yunan futbolcu girdikten sonra Trabzonspor'un ataklarını çeşitlendirdi. Şutlarıyla rakip kaleyi yokladı. Bunlardan birinde topu tam köşeye gönderdi ancak Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başaramadı. Yenilgi sonrasında sahayı üzgün bir şekilde terk etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Fountas sahnede
Fırtına'nın yeni transferlerinden Taxiarchis Fountas, ikinci devrede oyuna dahil oldu. Yunan futbolcu girdikten sonra Trabzonspor'un ataklarını çeşitlendirdi. Şutlarıyla rakip kaleyi yokladı. Bunlardan birinde topu tam köşeye gönderdi ancak Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan mağlup etmeyi başaramadı. Yenilgi sonrasında sahayı üzgün bir şekilde terk etti.
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