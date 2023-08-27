Fountas sahnede

Fırtına'nın yeni transferlerinden Taxiarchis Fountas, ikinci devrede oyuna dahil oldu. Yunan futbolcu girdikten sonra Trabzonspor'un ataklarını çeşitlendirdi. Şutlarıyla rakip kaleyi yokladı. Bunlardan birinde topu tam köşeye gönderdi ancak Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başaramadı. Yenilgi sonrasında sahayı üzgün bir şekilde terk etti.
Fırtına'nın yeni transferlerindenTaxiarchisFountas, ikincidevrede oyunadahil oldu. Yunanfutbolcu girdiktensonra Trabzonspor'unataklarınıçeşitlendirdi. Şutlarıylarakip kaleyiyokladı. Bunlardanbirinde topu tamköşeye gönderdiancak ÇaykurRizespor kalecisiGökhan Akkan'ımağlup etmeyi başaramadı.Yenilgisonrasında sahayıüzgün bir şekildeterk etti.