Enis'ten siftah

Karadeniz ekibinin genç yeteneği Enis Destan, ilk Süper Lig golünü kaydetti. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Enis Bardhi'nin ortasına iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golü puan için yeterli olmayınca sahayı buruk şekilde terk etti. Enis geçen hafta Galatasaray karşısında da sonradan şans bulmuş yine Umut Bozok'tan daha iyi bir görüntü çizmişti.
Karadenizekibinin genç yeteneği Enis Destan, ilk Süper Lig golünü kaydetti. 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Enis Bardhi'nin ortasına iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golü puan için yeterli olmayınca sahayı buruk şekilde terk etti. Enis geçen hafta Galatasaray karşısında da sonradan şans bulmuş yine Umut Bozok'tan daha iyi bir görüntü çizmişti.