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Trabzonspor'da Bjelica'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesinde bordo mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:54
Trabzonspor'da Bjelica'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bu kritik maç öncesi bordo-mavilierde teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Nenad Bjelica: "Lige içeride galibiyetle başladık, sonrasında çok istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Sakat oyuncularımız var, sağlıklı oyuncularımızla sahaya çıkıp galibiyet almak istiyoruz. Bizim tek amacımız kazanmak. Tabii ki oynamayı da hak eden oyuncularımız var ama bugünkü 11 tercihimiz bugünkü bize galibiyeti getirebileceğini düşündüğümüz arkadaşlarımız bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.

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