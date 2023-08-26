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TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Rizespor, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler kritik müsabakada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:16 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:22
TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Rizespor maçıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut Bozok

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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