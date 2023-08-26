TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Rizespor maçıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut Bozok

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.