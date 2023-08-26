TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karadeniz derbisini deplasman ekibi Rizespor 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica mağlubiyeti değerlendirdi.

Nenad Bjelica: "Sürpriz, belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı."