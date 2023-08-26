Trabzonspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Sezonun ilk Karadeniz derbisinde evinde mağlup olan Trabzonspor, ligde 3 puanda kalırken, rakibine karşı 16 yıl 9 aydır sürdürdüğü yenilmezlik serisini de kaybetti.

19'uncu dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının sağında topla buluşan Emir Han, topu ceza sahasına havalandırdı. Gelen topa Mocsi'nin sol köşeden kafa vuruşunda top ters köşeye doğru ağlara gitti: 0-1.

23'üncü dakikada Trabzonspor'da soldan topla ilerleyen Visca, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda top rakip oyuncuya çarparak geri döndü.

31'inci dakikada soldan topla hareketlenen Enis Bardhi, topu ceza sahasına gönderdi. Savunmaya sekerek havalanan topa kafa vuruşu yapan Bakasetas'ın gönderdiği top kalenin sağından dışarıya çıktı.

35'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahası içine gönderilen topa gelişine vuran Zeiqiri'nin şutunda top sağ direğe çarparak geri döndü.

39'uncu dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın sağ köşeye doğru vuruşunda kaleci Gökhan topu geri çevirdi

43'üncü dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışından sol köşeye gönderilen topu Zeqiri kafayla yere indirdi. Kale önüne düşen topa Benhur dokundu ve top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

53'üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Fountas'ın kalenin sağ köşesine doğru vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

56'ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında, Bakasetas ile Gustavo'nun mücadelesinde top Gustavo'nun eline çarptı. Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

65'inci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Halil İbrahim topu ceza sahasına doğru ortaladı. Sağ direk önünde topla buluşan Benhur'un ters köşeye vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3.

83'üncü dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardi, topu ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

90+8'inci dakikada Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın, ceza sahası dışı sağ kenarından kaleye doğru gönderdiği topu kaleci üst direkten dışarı çıkardı.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

BJELICA KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, yeşil-mavili rakibi karşısına Galatasaray maçından farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen ve geçen hafta Galatasaray maçına yedekte başlayan Rayyan Baniya bugünkü müsabakada Denswil'in yerine ilk 11'de yer aldı. Sakatlıktan çıkan Edin Visca, Trezeguet'in yerine sol kanatta yer alırken yeni transferlerden Tonio Teklic de Visca'nın yerine sağ kanatta görev aldı. Galatasaray maçında oynayan Abdülkadir Ömür ise yedek kulübesine çekildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Orsic ve Fernandez Karadeniz derbisinde kadroda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, müsabaka öncesi misafir takım yöneticilerini konuk etti. Başkan Doğan, Papara Park'ta düzenlenen yemek sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a günün anısına plaket takdim etti.

MOCSI AYAĞININ TOZUYLA GOL ATTI

Çaykur Rizespor'un son transferi Attila Mocsi, müsabakaya ilk 11'de başlarken çapraz bağ sakatlığı yaşayan Azubuike ise müsabakada forma giyemedi. Yeşil-mavili takıma dün katılarak tek idmana çıkan Macar stoper, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Trabzonspor'a karşı kaydetti.