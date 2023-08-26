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Trabzonspor'da Nsame ısrarı! Teklif yükseltildi

Young Boys, forvet için 3.5 milyon euro talep ediyor. Fırtına teklifini bonuslarla 2 milyon euro’ya kadar yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Nsame ısrarı! Teklif yükseltildi

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Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica, Bruno Petkovic'in haricinde Jean Pierre Nsame'yi de istiyor. Young Boys'ta forma giyen tecrübeli hücum oyuncusu için pazarlıklar devam ediyor. İsviçre kulübü, Fırtına'nın yaptığı 1.4 milyon euro'luk ilk teklifi çok düşük buldu. 3.5 milyon euro'luk bir beklentileri var. Bu rakamı da bordo-mavili idareciler yüksek karşılıyor. Trabzonspor, Nsame için teklifini bonuslarla birlikte 2 milyon euro olarak revize etti ve Young Boys'lu idarecilerin önüne koydu. Temaslar devam ediyor. Bordo-mavili idareciler rakamı daha fazla yükseltmeden İsviçre temsilcisini ikna etmeyi planlıyor. Nsame bu sezon 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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