Haberler Trabzonspor Petkovic'te sona doğru

Petkovic'te sona doğru

Hırvat basını, Bruno Petkovic'in Trabzonspor'a gitmesinin an meselesi olduğunu yazdı. İndex HR'nin haberine göre tecrübeli futbolcu hafta sonunda Dinamo Zagreb'e veda edecek ve Trabzon'un yolunu tutacak. Haberin detayında Trabzonspor'un uzun süredir Bruno Petkovic'i beklediği ve onun için özel bir transfer anonsu hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Bonservis bedeli 5 milyon euro yazıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Petkovic'te sona doğru

Hırvat basını, Bruno Petkovic'in Trabzonspor'a gitmesinin an meselesi olduğunu yazdı. İndex HR'nin haberine göre tecrübeli futbolcu hafta sonunda Dinamo Zagreb'e veda edecek ve Trabzon'un yolunu tutacak. Haberin detayında Trabzonspor'un uzun süredir Bruno Petkovic'i beklediği ve onun için özel bir transfer anonsu hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Bonservis bedeli 5 milyon euro yazıldı.

VEFA BORCU

Bruno Petkovic İtalya kariyerinde kötü bir dönem geçirirken Nenad Bjelica onu Dinamo Zagreb'e transfer etmişti. Hırvat forvet de kendini bulmuştu. Hocasına vefa borcunu ödemek istiyor.

SİSTEM OYUNCUSU

Nenad Bjelica'nın Bruno Petkovic isminde ısrarla durmasının ana sebebi sistemine bire bir uyması. Hırvat hoca, transfer resmileşince sistemini 1.93'lük yıldızı üzerinden kuracak.

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