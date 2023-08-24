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Joker Fountas

Bordo-mavililerin yeni transferi, Nenad Bjelica tarafından joker gibi kullanılacak... Yunan yıldız öncelikle kanatlarda değerlendirilecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Joker Fountas
Fırtına'nın son transferi Taxiarchis Fountas'ın gelişiyle birlikte Karadeniz ekibinin hücumdaki çeşitliliği arttı. Teknik direktör Nenad Bjelica, 27 yaşındaki çok yönlü oyuncuyu farklı bölgelerde kullanabilecek. Fountas'ın ana pozisyonu forvet arkası. Ancak merkez orta saha ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Hırvat çalıştırıcı ilk planda tecrübeli futbolcuyu kanatlarda kullanacak. Maç içinde de gerekli gördüğü halde yeriyle oynayacak. Fountas her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Bu da onu savunulması zor bir hale getiriyor. Sol kanatta oynadığında içeri girip sert ve net vuruşlarla fileleri havalandırıyor. Sağ kanatta ise daha asistçi bir role bürünüyor. Nenad Bjelica onun bu özelliklerinden maçın gidişatına göre faydalanacak. Fountas kariyeri boyunca 293 karşılaşmaya çıkarken 82 gol atıp, 36 da asist yaptı.
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