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Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:36
Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de idman yapan futbolcular, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Taktik oyun çalışmasıyla devam antrenman, turnuva ile sona erdi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

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