Kanatlar bu ikiliye emanet

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de değişiklik yapmayı planladığı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında görev yapamayan Edin Visca'nın iyileşmesiyle moral bulan Hırvat teknik adamın bu kez sol kanatta Trezeguet'in yokluğunda kime forma vereceği merak ediliyor. Bjelica'nın Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna girerek umut vadeden bir futbol ortaya koyan Teklic'e hazır olmasını söylediği kaydedildi. Bjelica'nın sağ kanatta yeniden Visca'ya sol kanatta ise Teklic'e görev vereceği belirtiliyor.