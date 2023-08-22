Trabzonspor'dan kıran kırana Nsame pazarlığı

Trabzonspor'da uzun zamandır transferi için beklenen Bruno Petkovic dışında forvet hattına bir takviye daha yapılabilir. Maxi Gomez'in ayrılışıyla beraber bir süredir listede olan Jean-Pierre Nsame ismi yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililer, İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen 30 yaşındaki Kamerunlu forvet için pazarlık masasına oturdu. Kulübünün 3.5 milyon euro'luk talebine olumlu bakmayan bordo-mavililer, rakamı aşağı çekmek istiyor.

3 KEZ KRALLIK TAHTINA OTURDU

Pazarlıkların sürdüğü Nsame, kariyerine Fransa'nın Angers takımında başladı. Daha sonra Amiens forması giyen Kamerunlu oyuncu, İsviçre'de Servette ile Young Boys ve İtalya'da Venezia'da oynadı. En başarılı yıllarını Young Boys formasıyla yaşayan tecrübeli isim 3 kez gol kralı oldu. 221 maçta 132 kez fileleri sarstı ve 37 asist yaptı. 1 yıl kontratı kalan Nsame, bu sezona da 5 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistle giriş yaptı.

Yunus Emre SEL