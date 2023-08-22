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Mendy el yakıyor

Fırtına’nın ısrar ettiği 23 yaşındaki orta saha için Angers tok satıcı rolünde. Fransız ekibi 6 milyon euro’nun altına inmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Mendy el yakıyor

Orta sahaya takviyeye ihtiyaç duyan Trabzonspor'da, Batista Mendy liste başında yer alıyor. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuda teklifini 4 milyon euro+500 bin euro bonus olarak güncelledi. Fakat Fransızlar'ın beklentisi ise daha fazla. Angers, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki oyuncuya 6 milyon euro talep ediyor. Tok satıcı rolünü oynayan Fransız temsilcisi, 10 milyon euro'dan açtığı pazarlıklarda bu seviyeye kadar düştü. Trabzonspor ise daha da düşük bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefliyor

BATISTA MENDY'NİN İSTATİSTİKLERİ:

Ülke: Fransa

Doğum Tarihi: 12 Ocak 2000

Boy / 1.91 cm

Kilo / 82 kg

Pozisyon: Orta Saha

Kullandığı Ayak: Sağ

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