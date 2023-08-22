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Doğan’dan transfer sözü

En az üç oyuncu daha transfer edeceklerini belirten Bjelica, orta sahaya iki ve forvete de bir takviye bekliyor. Başkan Doğan süreci hızlandırma sözü verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Doğan’dan transfer sözü
Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, karşılaşma sonrası 'Üç oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz" demişti. Sezon öncesi 6 ya da 7 transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen Hırvat teknik adam, şu ana kadar 10 transfer yapılmasına rağmen takımın daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Özellikle forvet ve kanat oyuncusu konusunda acele etmeleri gerektiğini belirten Bjelica'nın "Yarışın içinde olmamız için bu eksiklerimizi gidermeliyiz" dediği kaydedildi. Başkan Doğan'ın da süreci hızlandırma sözü verdiği öğrenildi.
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