Doğan’dan transfer sözü

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, karşılaşma sonrası 'Üç oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz" demişti. Sezon öncesi 6 ya da 7 transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen Hırvat teknik adam, şu ana kadar 10 transfer yapılmasına rağmen takımın daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Özellikle forvet ve kanat oyuncusu konusunda acele etmeleri gerektiğini belirten Bjelica'nın "Yarışın içinde olmamız için bu eksiklerimizi gidermeliyiz" dediği kaydedildi. Başkan Doğan'ın da süreci hızlandırma sözü verdiği öğrenildi.