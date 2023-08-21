Trezeguet 2 ay uzak kalacak

Henüz sezonun ikinci haftası olmasına rağmen Trabzonspor'daki sakatlık kabusu artarak devam ediyor. Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen ve Edin Visca'nın ardından önceki gece derbide bir şok daha yaşandı. Galatasaray maçında Boey'in dirsek müdahalesi ile yerde kalan ve oyundan çıkan Trezeguet'in kaburgasında iki farklı kırık meydana geldi. Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncunun sahalardan yaklaşık olarak 1.5-2 ay uzak kalacağı bildirildi.
Henüzsezonun ikinci haftası olmasına rağmen Trabzonspor'daki sakatlık kabusu artarak devam ediyor. Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen ve Edin Visca'nın ardından önceki gece derbide bir şok daha yaşandı. Galatasaray maçında Boey'in dirsek müdahalesi ile yerde kalan ve oyundan çıkan Trezeguet'in kaburgasında iki farklı kırık meydana geldi. Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncunun sahalardan yaklaşık olarak 1.5-2 ay uzak kalacağı bildirildi.