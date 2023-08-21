Takıma 1 gün izin

Teknik Direktör Nenad BjelicaGalatasaray ile oynanan mücadelenin ardından oyuncularına bir gün izin verdi. Bordo-mavili takım pazartesi günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmana yeni transfer Fountas'ın da ilk kez dahil olması bekleniyor.
Teknik Direktör Nenad BjelicaGalatasaray ile oynanan mücadelenin ardından oyuncularına bir gün izin verdi. Bordo-mavili takım pazartesi günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmana yeni transfer Fountas'ın da ilk kez dahil olması bekleniyor.