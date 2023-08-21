Sağlam kanat kalmadı

Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı. Sağ kanat Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Orsic'in tedavileri devam ediyor. Kasık sakatlığı yaşayan Visca'nın iyileşmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor.
Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı. Sağ kanat Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Orsic'in tedavileri devam ediyor. Kasık sakatlığı yaşayan Visca'nın iyileşmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor.