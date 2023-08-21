Net ve aşikar olanı göremiyor

İlk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, TFF'nin verdiği sözlerden uzak durduğunu hatırlatan bordo-mavililer, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz."
İlk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, TFF'nin verdiği sözlerden uzak durduğunu hatırlatan bordo-mavililer, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz."