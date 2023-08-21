Gomez imzalıyor

Satın alma opsiyonuyla birlikte Cadiz kulübüne kiralanan Maxi Gomez, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Uruguaylı oyuncunun maaşını ödeyecek İspanyol ekibi, satın alması durumunda Trabzonspor'a 4 milyon euro yatırmak zorunda. Galatasaray maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki oyuncu, bugün İspanya'ya gidecek. Gomez, Cadiz için sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
Satın alma opsiyonuyla birlikte Cadiz kulübüne kiralanan Maxi Gomez, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Uruguaylı oyuncunun maaşını ödeyecek İspanyol ekibi, satın alması durumunda Trabzonspor'a 4 milyon euro yatırmak zorunda. Galatasaray maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki oyuncu, bugün İspanya'ya gidecek. Gomez, Cadiz için sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.