Fırtına Ateş püskürdü: Hakem puanlarımızı çaldı!

Derbiyle ilgili açıklama yapan Fırtına, hakemlere tepki gösterdi. Trabzonspor’un puanlarını çalanlar hakkındaki kararı beklediklerini belirten Trabzonspor, “Skoru başta VAR olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır. Dursun Özbek, hakemleri ve federasyonu, baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaktadır” ifadelerini kullandı.
Derbiyle ilgili açıklama yapan Fırtına, hakemlere tepki gösterdi. Trabzonspor'un puanlarını çalanlar hakkındaki kararı beklediklerini belirten Trabzonspor, "Skoru başta VAR olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır. Dursun Özbek, hakemleri ve federasyonu, baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaktadır" ifadelerini kullandı.