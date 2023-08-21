Haberler Trabzonspor Bozok'a tepkiler var

Bozok'a tepkiler var

Bjelica'nın Gomez yerine görevlendirdiği Umut Bozok, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi. Yaz kampında 7 hazırlık maçında 3 gol atan Bozok, derbide üretken olamadı. Rakip kaleye isabetli şutu bulunmayan ve top kapamayan golcü, 6 kez çıktığı hava topundan birini kazanabildi. Etkisiz oyunuyla skor yapamayan Umut, taraftarın tepkisini aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Bozok'a tepkiler var
Bjelica'nın Gomez yerine görevlendirdiği Umut Bozok, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi. Yaz kampında 7 hazırlık maçında 3 gol atan Bozok, derbide üretken olamadı. Rakip kaleye isabetli şutu bulunmayan ve top kapamayan golcü, 6 kez çıktığı hava topundan birini kazanabildi. Etkisiz oyunuyla skor yapamayan Umut, taraftarın tepkisini aldı.
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