Bozok'a tepkiler var

Bjelica'nın Gomez yerine görevlendirdiği Umut Bozok, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi. Yaz kampında 7 hazırlık maçında 3 gol atan Bozok, derbide üretken olamadı. Rakip kaleye isabetli şutu bulunmayan ve top kapamayan golcü, 6 kez çıktığı hava topundan birini kazanabildi. Etkisiz oyunuyla skor yapamayan Umut, taraftarın tepkisini aldı.
Bjelica'nın Gomez yerine görevlendirdiği Umut Bozok, Galatasaray karşısında bekleneni veremedi. Yaz kampında 7 hazırlık maçında 3 gol atan Bozok, derbide üretken olamadı. Rakip kaleye isabetli şutu bulunmayan ve top kapamayan golcü, 6 kez çıktığı hava topundan birini kazanabildi. Etkisiz oyunuyla skor yapamayan Umut, taraftarın tepkisini aldı.