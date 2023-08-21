Baniya'dan siftah

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya ayağının tozuyla bordomavili takımda ilk maçına çıktı. Galatasaray'a karşı kulübede başlayan Türk asıllı savunmacı, ikinci devrede Denswil'in yerine oyuna girdi. 20 dakika forma giyen Baniya, uzatmalarda gelen İcardi'nin kafa golüne engel olamadı.
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya ayağının tozuyla bordomavili takımda ilk maçına çıktı. Galatasaray'a karşı kulübede başlayan Türk asıllı savunmacı, ikinci devrede Denswil'in yerine oyuna girdi. 20 dakika forma giyen Baniya, uzatmalarda gelen İcardi'nin kafa golüne engel olamadı.