Haberler Trabzonspor 2 yıl sonra ilki yaşadı

2 yıl sonra ilki yaşadı

Galatasaray'ın savunması karşısında ceza sahasına girmekte zorlanan Trabzonspor, maçta rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadı. Rakip kaleye doğru 3 kez şut ve 1 kez isabetli şut çeken bordo mavililer, 2021 yılı Ekim ayında oynadığı Göztepe maçından bu yana en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Galatasaray'a karşı oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
2 yıl sonra ilki yaşadı
Galatasaray'ın savunması karşısında ceza sahasına girmekte zorlanan Trabzonspor, maçta rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadı. Rakip kaleye doğru 3 kez şut ve 1 kez isabetli şut çeken bordo mavililer, 2021 yılı Ekim ayında oynadığı Göztepe maçından bu yana en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Galatasaray'a karşı oynadı.
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