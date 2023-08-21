2 yıl sonra ilki yaşadı

Galatasaray'ın savunması karşısında ceza sahasına girmekte zorlanan Trabzonspor, maçta rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadı. Rakip kaleye doğru 3 kez şut ve 1 kez isabetli şut çeken bordo mavililer, 2021 yılı Ekim ayında oynadığı Göztepe maçından bu yana en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Galatasaray'a karşı oynadı.
Galatasaray'ın savunması karşısında ceza sahasına girmekte zorlanan Trabzonspor, maçta rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadı. Rakip kaleye doğru 3 kez şut ve 1 kez isabetli şut çeken bordo mavililer, 2021 yılı Ekim ayında oynadığı Göztepe maçından bu yana en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Galatasaray'a karşı oynadı.