TRANSFER HABERİ - Maxi Gomez'e İspanya'dan kanca! Anlaşma sağladı

Teknik direktör Nenad Bjelica liderliğinde kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sağ bek Serkan Asan'ı Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor'a gönderen bordo-mavililer, Maxi Gomez'i de İspanya'ya yolcu ediyor. Trabzonspor'a transfer olduğu ilk andan itibaren büyük beklentiler içerisine girilen ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Uruguaylı santrforun gidişine onay çıkarken ayrılık için geri sayıma geçildi.

MAAŞI İSPANYOL EKİBİ TARAFINDAN ÖDENECEK

Bordo-mavililer, bir süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanya'nın Cadiz kulübünün yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti. Buradan alınacak olan kiralama bedeli kesinlik kazanmazken deneyimli futbolcunun maaşının İspanyol takımı tarafından ödeneceği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Maxi Gomez İstanbul'dan İspanya'ya hareket edecek ve Cadiz için sağlık kontrollerine girecek. Trabzonspor, bu hamleyle birlikte maaş bütçesinde de ciddi bir düşüş sağlayacak.

Trabzon'da 7 kez fileleri havalandırdı

27 yaşındaki Gomez, Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Valencia'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle katıldı. Beklentilerin altında bir performans gösteren oyuncu, tüm kulvarlarda toplam 35 resmi maçta ter döktü. Ağları 7 kez havalandıran Maxi Gomez, arkadaşlarına 6 da gol pası vererek yardımcı oldu.