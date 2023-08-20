Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Maxi Gomez'e İspanya'dan kanca! Anlaşma sağladı

TRANSFER HABERİ - Maxi Gomez'e İspanya'dan kanca! Anlaşma sağladı

Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen yıldız oyuncu, Maxi Gomez ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi Uruguaylı golcü ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Maxi Gomez'e İspanya'dan kanca! Anlaşma sağladı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Teknik direktör Nenad Bjelica liderliğinde kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sağ bek Serkan AsanSüper Lig'in yeni takımı Pendikspor'a gönderen bordo-mavililer, Maxi Gomez'i de İspanya'ya yolcu ediyor. Trabzonspor'a transfer olduğu ilk andan itibaren büyük beklentiler içerisine girilen ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Uruguaylı santrforun gidişine onay çıkarken ayrılık için geri sayıma geçildi.

MAAŞI İSPANYOL EKİBİ TARAFINDAN ÖDENECEK

Bordo-mavililer, bir süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanya'nın Cadiz kulübünün yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti. Buradan alınacak olan kiralama bedeli kesinlik kazanmazken deneyimli futbolcunun maaşının İspanyol takımı tarafından ödeneceği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Maxi Gomez İstanbul'dan İspanya'ya hareket edecek ve Cadiz için sağlık kontrollerine girecek. Trabzonspor, bu hamleyle birlikte maaş bütçesinde de ciddi bir düşüş sağlayacak.

Trabzon'da 7 kez fileleri havalandırdı

27 yaşındaki Gomez, Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Valencia'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle katıldı. Beklentilerin altında bir performans gösteren oyuncu, tüm kulvarlarda toplam 35 resmi maçta ter döktü. Ağları 7 kez havalandıran Maxi Gomez, arkadaşlarına 6 da gol pası vererek yardımcı oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray maçı sonrası Trabzonspor'da şok! Yıldız oyuncunun kaburgası kırıldı
Tahıl koridoru için dünyanın umudu Türkiye! Gözler Başkan Erdoğan'da: "Çözerse o çözer"
Orta sahaya bir takviye daha! İşte ilk teklif
G.Saray stoperde rotayı Ada'ya çevirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica'dan sakatlık açıklaması: Trezeguet...
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Ağustos)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tribünden Tete desteği Tribünden Tete desteği 06:32
Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! 04:11
Ümraniye’de sessizlik Ümraniye’de sessizlik 01:45
Şanlıurfa’dan zirve hamlesi Şanlıurfa’dan zirve hamlesi 01:43
Son Aslan Ziyech Son Aslan Ziyech 01:43
Hatayspor'a Paşa engeli Hatayspor'a Paşa engeli 01:41
Daha Eski
Onun Icardi'si var Onun Icardi'si var 01:41
İğne deliği İğne deliği 01:40
F.Bahçe'ye Kongolu orta saha! İşte o teklif F.Bahçe'ye Kongolu orta saha! İşte o teklif 01:36
Rize'de puanlar paylaşıldı! Rize'de puanlar paylaşıldı! 01:36
Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi! Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi! 01:36
Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! 01:36