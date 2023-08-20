Menajerler peşini bırakmıyor

Bordo mavili takım için menajerlerin önerleri hiç bitmiyor. Futbolcuların temsilcileri sık sık yönetimle irtibat kurarak oyuncularını uygun şartlarda getirebileceklerini söylüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, bazı isimleri hocaya bildiriyor ancak Bjelica onay vermediği için pek çoğuyla temas kurulmuyor. Buna rağmen menajerler Trabzon'dan vazgeçmiyor.
Bordo mavili takım için menajerlerin önerleri hiç bitmiyor. Futbolcuların temsilcileri sık sık yönetimle irtibat kurarak oyuncularını uygun şartlarda getirebileceklerini söylüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, bazı isimleri hocaya bildiriyor ancak Bjelica onay vermediği için pek çoğuyla temas kurulmuyor. Buna rağmen menajerler Trabzon'dan vazgeçmiyor.