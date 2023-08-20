Haberler Trabzonspor Çok özleyeceğim

Çok özleyeceğim

La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varılan Maxi Gomez, bordo mavili kulübü özleyeceğini söyledi. Tecrübeli forvet, "Burada sadece bir sezon geçirdim ancak şehrin yapısı, insanlarının sıcak tavırları Trabzon'a aşık olmam için yetti. Bir başarı yakalayamadık belki ama buna rağmen çok güzel geçirdim. Fakat bazen ayrılıkların yaşanması gerekir. Bu da öyle zamanlardan biri" ifadelerini kullandı. Gomez, bordo mavili taraftarlara da parantez açarak "Trabzonspor'a gelmeden önce çevreme sorduğumda taraftarlardan bahsetmişlerdi. Nasıl tutkulu ve takımlarına bağlı oldukları gözlerimle gördüm. Belki ilerde tekrar yollarımız kesişir" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Çok özleyeceğim
La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varılan Maxi Gomez, bordo mavili kulübü özleyeceğini söyledi. Tecrübeli forvet, "Burada sadece bir sezon geçirdim ancak şehrin yapısı, insanlarının sıcak tavırları Trabzon'a aşık olmam için yetti. Bir başarı yakalayamadık belki ama buna rağmen çok güzel geçirdim. Fakat bazen ayrılıkların yaşanması gerekir. Bu da öyle zamanlardan biri" ifadelerini kullandı. Gomez, bordo mavili taraftarlara da parantez açarak "Trabzonspor'a gelmeden önce çevreme sorduğumda taraftarlardan bahsetmişlerdi. Nasıl tutkulu ve takımlarına bağlı oldukları gözlerimle gördüm. Belki ilerde tekrar yollarımız kesişir" şeklinde konuştu.
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