Bjelica hiç nefes aldırmıyor

Karadeniz ekibi çalışmalara hiç ara vermeyecek. Teknik direktör Bjelica zorlu maçlar ve derbiler sonrası bile takımın formunu yükseltmek için antrenmanları devam ettirecek. Hırvat çalıştırıcı, yardımcılarıyla oyuncuların bireysel formları üzerine çalışmalar yaparak özel programlar hazırlatıyor. Talebelerinden bu doğrultuda çalışmalarını istiyor.
Karadenizekibi çalışmalara hiç ara vermeyecek. Teknik direktör Bjelica zorlu maçlar ve derbiler sonrası bile takımın formunu yükseltmek için antrenmanları devam ettirecek. Hırvat çalıştırıcı, yardımcılarıyla oyuncuların bireysel formları üzerine çalışmalar yaparak özel programlar hazırlatıyor. Talebelerinden bu doğrultuda çalışmalarını istiyor.