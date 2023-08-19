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TRANSFER HABERİ - Maxi Gomez Trabzonspor'dan ayrılıyor! Galatasaray maçından sonra...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Valencia'dan transfer ettiği Maxi Gomez, Galatasaray maçıyla birlikte bordo-mavili takımdaki son maçına çıkıyor. Uruguaylı golcü, La Liga ekiplerinden Cadiz ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:48
TRANSFER HABERİ - Maxi Gomez Trabzonspor'dan ayrılıyor! Galatasaray maçından sonra...

Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakası olan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı. Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cadiz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.

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