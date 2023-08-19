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Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan sakatlık açıklaması! Trezeguet'nin kaburgasında kırık var!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Trezeguet'nin kaburgasında kırık olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:47
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan sakatlık açıklaması! Trezeguet'nin kaburgasında kırık var!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, Icardi'nin 2 golüyle 2-0 kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Galatasaray'ı kutlarım. Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler. İlk golde gereksiz bir hata oldu. Bu tip topları merkez bölgede istemiyoruz ama gereksiz bir hata oldu. Mauro Icardi de böyle topları gol yapabilecek kalitesi var.

Galatasaray'ın ilk golünden önce bizim de pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Dediğim gibi Galatasaray'ı kutlarım.

Trezeguet'nin kaburgasında kırık var. Ama maalesef o pozisyonda faul bile çalınmadı.

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