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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Manolis Siopis'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Bordo-mavililerde 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:16
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Son olarak Manolis Siopis'in sözleşmesini fesheden bordo-mavilililer, genç oyuncu Serkan Asan ile de yollarını ayırdı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın bu sezonki planlamasında yer almayan 24 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a kiralandı.

İstanbul ekibi resmi sitesinden, Serkan Asan'ın 1 yıllık geçici transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Serkan Asan, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maçta görev almıştı.

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