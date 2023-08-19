SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Son olarak Manolis Siopis'in sözleşmesini fesheden bordo-mavilililer, genç oyuncu Serkan Asan ile de yollarını ayırdı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın bu sezonki planlamasında yer almayan 24 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a kiralandı.

İstanbul ekibi resmi sitesinden, Serkan Asan'ın 1 yıllık geçici transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Serkan Asan, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maçta görev almıştı.