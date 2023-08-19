Bjelica, Galatasaray derbisi için galibiyet reçetesini yazdı! Şifre: Agresif oyun

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile bu gece deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan. Sezonun açılış maçında Antalyaspor'u Papara Park'ta Denswil'in golüyle yenen Karadeniz devinin hedefi bugün de kazanarak ikide iki yapmak. Futbolcularını bu dev maça yüksek motivasyonla hazırlayan Hırvat teknik adam, yardımcılarıyla birlikte rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz etti.

RAKİBE ÖNDE BASKI KURULACAK

Bjelica, sarı-kırmızılı takımın zayıf ve güçlü yanlarını belirledi, ona göre bir oyun planı hazırladı. Ezeli rakiplerine karşı agresif bir oyun tarzı uygulamayı düşünen 51 yaşındaki hocanın, Antalyaspor karşısındaki gibi ön alan baskısı üzerinde durduğu da belirtiliyor. Bu oyun tarzını antrenmanlarda deneyen Bjelica, talebelerine yaptığı motivasyon konuşmalarında, "Bu maçı kazanacağız. Kolay olmayacak ama başaracağız çünkü gerçekten çok iyi hazırlandık" dedi.

BJELİCA İLK PEŞİNDE

Bjelica, İstanbul'da oynanacak G.Saray derbisinden galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek. 1998-99 sezonunda Milne yönetimindeki bordo mavililer, deplasmanda Cimbom'u 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından Fırtına'yı çalıştıran hiçbir yabancı hoca, İstanbul'da galip gelemedi.

10. MAÇINA ÇIKIYOR

Teknik direktör Bjelica, G.Saray derbisiyle bordo-mavili takımın başında 10. kez yer alacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Hırvat hoca, çıktığı 9 maçta 5 galibiyet aldı, 4 kez kaybetti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon 3-1 kaybedilen F.Bahçe müsabakasının ardından Galatasaray ile ikinci büyük maçına çıkacak.

HOCANIN ÇETİN SINAVI

Yeni sezondan umutlu olan teknik direktör Nenad Bjelica, geçen yılın sonunda başladığı takımda yeni sezonun ilk zorlu sınavını verecek. 10'uncu Süper Lig müsabakasına çıkmaya hazırlanan Hırvat hoca, yeni sezonun ilk derbisinde galip gelerek tarihe geçmek istiyor. Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlayan Nenad Bjelica, geçen sezon 3-1 kaybettiği F.Bahçe derbisinin ardından ikinci büyük sınavını verecek.

SEZONUN İLK DERBİSİ

YENI sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak. Bjelica'nın tüm planları hazır.

Büyük maçların takımı

FIRTINA, son yıllarda derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Önceki teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibi karşısında deplasmanda 1 kez kaybetmişti. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 1 kez yenildi.