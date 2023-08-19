Haberler Trabzonspor Bjelica, Galatasaray derbisi için galibiyet reçetesini yazdı! Şifre: Agresif oyun

Bjelica, Galatasaray derbisi için galibiyet reçetesini yazdı! Şifre: Agresif oyun

Hırvat hocanın dün oyuncularla yaptığı toplantıda, “Bu maçı kazanacağız. Kolay olmayacak ama başaracağız. Çünkü gerçekten iyi hazırlandık” dediği belirtildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Bjelica, Galatasaray derbisi için galibiyet reçetesini yazdı! Şifre: Agresif oyun

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile bu gece deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan. Sezonun açılış maçında Antalyaspor'u Papara Park'ta Denswil'in golüyle yenen Karadeniz devinin hedefi bugün de kazanarak ikide iki yapmak. Futbolcularını bu dev maça yüksek motivasyonla hazırlayan Hırvat teknik adam, yardımcılarıyla birlikte rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz etti.

RAKİBE ÖNDE BASKI KURULACAK

Bjelica, sarı-kırmızılı takımın zayıf ve güçlü yanlarını belirledi, ona göre bir oyun planı hazırladı. Ezeli rakiplerine karşı agresif bir oyun tarzı uygulamayı düşünen 51 yaşındaki hocanın, Antalyaspor karşısındaki gibi ön alan baskısı üzerinde durduğu da belirtiliyor. Bu oyun tarzını antrenmanlarda deneyen Bjelica, talebelerine yaptığı motivasyon konuşmalarında, "Bu maçı kazanacağız. Kolay olmayacak ama başaracağız çünkü gerçekten çok iyi hazırlandık" dedi.

BJELİCA İLK PEŞİNDE

Bjelica, İstanbul'da oynanacak G.Saray derbisinden galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek. 1998-99 sezonunda Milne yönetimindeki bordo mavililer, deplasmanda Cimbom'u 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından Fırtına'yı çalıştıran hiçbir yabancı hoca, İstanbul'da galip gelemedi.

10. MAÇINA ÇIKIYOR

Teknik direktör Bjelica, G.Saray derbisiyle bordo-mavili takımın başında 10. kez yer alacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Hırvat hoca, çıktığı 9 maçta 5 galibiyet aldı, 4 kez kaybetti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon 3-1 kaybedilen F.Bahçe müsabakasının ardından Galatasaray ile ikinci büyük maçına çıkacak.

HOCANIN ÇETİN SINAVI

Yeni sezondan umutlu olan teknik direktör Nenad Bjelica, geçen yılın sonunda başladığı takımda yeni sezonun ilk zorlu sınavını verecek. 10'uncu Süper Lig müsabakasına çıkmaya hazırlanan Hırvat hoca, yeni sezonun ilk derbisinde galip gelerek tarihe geçmek istiyor. Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlayan Nenad Bjelica, geçen sezon 3-1 kaybettiği F.Bahçe derbisinin ardından ikinci büyük sınavını verecek.

SEZONUN İLK DERBİSİ

YENI sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak. Bjelica'nın tüm planları hazır.

Büyük maçların takımı

FIRTINA, son yıllarda derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Önceki teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük rakibi karşısında deplasmanda 1 kez kaybetmişti. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 1 kez yenildi.

DİĞER
Bıktıran hikayede yeni gelişme! Lara Zeliha Acar’dan Emre Aşık’a şok suçlama: Eski eşi Yağmur Sarnıç aleyhine delil toplamayınca beni tehdit etti!
CHP'de bir skandal daha! CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hastane yolu inadının arkasından eşine ait arazi çıktı
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Timur yalanlamıştı...
İngiliz ekibinin Nelsson inadı! Teklif yükselttiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlle de Mendy! Fırtına peşini bırakmıyor
Aslantepe'de dev randevu! İşte derbide ilk 11'ler
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" 07:39
Serkan Asan Pendikspor'da! Serkan Asan Pendikspor'da! 06:05
Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi 01:15
G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! 01:15
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 01:15
Ezeli rakiplere transferde kötü haber! Ezeli rakiplere transferde kötü haber! 01:15
Daha Eski
Kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro... Kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro... 01:15
Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti 01:15
G.Saray'dan Partey bombası! G.Saray'dan Partey bombası! 01:15
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" 01:15
Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" 01:15
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! 01:15