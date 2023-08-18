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Trabzonspor kafilesi Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı 2. hafta karşılaşması için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 17:58
Trabzonspor kafilesi Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Taraftarlar, maçın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na gelen takımı sevgi gösterileriyle karşıladı.

Oyuncular, kendilerine ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar için forma imzalayıp fotoğraf çektirdikten sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Dimitrios Kourbelis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Tonio Teklic, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Enis Destan bulunuyor.

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