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Trabzonspor'da Bruno Petkovic transferinde son viraj!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un uzun süredir transfer gündeminde yer alan Bruno Petkovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat yıldızın son olarak kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Bruno Petkovic transferinde son viraj!

Karadeniz devinin aylardır transfer etmeye çalıştığı Bruno Petkovic'te artık son viraja girildi... Yıldız forvetin kulübü Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı yarın Yunanistan'da. Hırvat kulübü, oyuncuyu bırakmak için eleme maçlarının bitmesini şart koşarken; Trabzonspor Petkovic ile her konuda anlaşmıştı. 28 yaşındaki forvetin saç tıraşı fotoğrafını paylaşması 'Transfer için hazırlanıyor' yorumlarını beraberinde getirdi. Nenad Bjelica'nın transferdeki olmazsa olmazlarından biri Petkovic'ti. 51 yaşındaki hoca, eski öğrencisiyle Trabzon'da buluşmak için gün sayıyor.

145 GOLE DİREKT KATKI

Bjelica'nın heyecanla beklediği Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa sarstı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

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