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Baniya Trabzon’da

Fırtına, Benkovic ve Fernandez’in ardından 3. stoper transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Baniya Trabzon’da

Bordo- mavililer, 24 yaşındaki oyuncu için Karagümrük ile her konuda anlaştı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçirdi. Ancak Hellas Verona'nın pay istemesi nedeniyle genç futbolcu dün gece Trabzon'a geldi. Baniya aslında haziran ayından beri Karadeniz ekibinin gündemindeydi. Ancak o dönem bonservis maliyetinin yüksekliği nedeniyle görüşmeler zamana yayılmıştı. Türk statüsünde oynayacak olan Baniya Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyecek.

BURADA OLMAK HAYALİMDİ

Baniya, Trabzon Havalimanı'nda konuştu: "Trabzonspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunu herkes biliyor. Burada oynamak herkesin hayali. Kendimi iyi hissediyorum. Bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar oluştu. Ama çözüldü. Kalitemi gösterebilmek ve taraftarların önünde olmak istiyorum."

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