5 takviye daha

Teknik direktör Nenad Bjelica, Galatasaray derbisi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Takımdaki gelişmeler, transfer çalışmaları ve sakatların durumu hakkında bilgi verdi. Yeni sezon hazırlıkları ve kamp döneminde sıkı çalıştıklarını anlatan Hırvat hoca, "Takımın genel ve fiziksel durumu çok iyi seviyede. 6-7 haftalık çalışma sürecini iyi ve yoğun geçirdik. Belki de oyuncular genel olarak alışık olmadığı yoğun bir dönem geçirdi. Oyunculara iyi temel yaptık. Şu anki seviyemizden, çalışmalardan ve aldığımız geri dönüşlerden mutluyum" dedi. Transfer edilecek oyuncuların sayı ve mevkileri hakkında bilgi veren Bjelica, "Transfer sezonu bitene kadar çalışmalarımız sürecek. Şu an kafamızdaki plan 4 veya 5 oyuncuyu aramıza katmak. Mevkii olarak Fernandez ve Hüseyin Türkmen bilindiği gibi sakat. O mevkiyi stoper transferiyle güçlendirmek istiyoruz. Santrfor mevkiine oyuncu istiyoruz. Yine kanat oyuncusu ile orta saha bölgesine 6 ve 8 oynayabilecek veya bunları birlikte oynayabilecek bir ya da iki oyuncuyla mevkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ABDÜLKADİR VE EREN DE GENÇ

Genç oyunculara yönelik planları sorulan Hırvat teknik adam, "İlk geldiğim günden beri genç oyuncularla çalışıp iyi iletişim kurabileceğimi gösterdim. İlk günden beri onlara şans vermeye çalıştım. U-19'dan 5 oyuncumuz idmanda sürekli bizimle beraberler. Aralarında büyük potansiyeli olan oyuncular mevcut. Genç oyuncu olarak Abdülkadir ve Eren'i de sayabiliriz" şeklinde yanıtladı.

SİOPİS'İN SEBEBİ AİLEVİ

Manolis Siopis ayrılığının perde arkası sorulan Nenad Bjelica şöyle yanıtladı: "Ailevi sebepler gerekçesiyle takımdan ayrılma düşüncesini iletmişti ancak daha sonra yaptığımız konuşmalarda kendisine 3 yıllık önemli bir teklif yaptık. Fakat ailevi sebepleri gösterip ayrılma talebini yine iletti. Sonrasında da ayrıldı."

GALATASARAY DERBİSİ ZOR

G.Saray derbisini değerlendiren Hırvat hoca, "Güçlü bir takıma ve son şampiyona karşı oynuyorsunuz. Kadrolarına önemli oyuncuları kattılar. Zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Oraya gidip sahaya çıkınca elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. 4 Avrupa ve 1 Lig maçı oynadılar. Bu açıdan bizden biraz daha şanslılar ama biz de elimizden gelen en iyi sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

YARIŞIN İÇİNDE YER ALACAĞIZ

Rakiplerin yüksek maliyetli transferlerine karşılık, yıldız takviyesi sorulan Bjelica şöyle konuştu: "Bizim takımımızın yıldızı takımımız olacak. İstanbul takımlarının yaptığı transferlerle maddi anlamda bu savaşın içerisine girmeyeceğiz. Neler yapabileceğimizi bilerek bu yarışın içerisinde olacak ve sahada mücadele edeceğiz. Bizim onlarla yarışı sürdürebilecek olduğumuz yer saha."

FERNANDEZ EKİM ORSİC OCAKTA

Sakatlardaki güncel durumu açıklayan Bjelica, "Fernandez'in yaşadığı arka çapraz bağ sakatlığı var. Bu sakatlıklarda geri dönüş süreci 3 ayı bulabiliyor. Fernandez'den beklentimiz ekim ayı başlarında bizimle olması. Orsic'in sakatlığını biliyorsunuz. 6 ay kadar bizimle olmayacak. Ocak ayı ortalarına doğru döner. Hüseyin'in sakatlığı geçen sezonki gibi ağır değil. Kasımpaşa maçıyla dönebilir. Visca'nın tedavisi sürüyor, Rizespor maçında bizimle olabilir" dedi.

GOMEZ VE UMUT YARIŞI

Antalya maçında Gomez yerine Umut'u ilk 11'de tercih etmesi sorulan Bjelica, "Son idmanlarda Umut'u daha iyi gördük. Yapacağımız baskıya daha iyi cevap verebileceğini gördüğümüz için Umut'u kullandık. İkisi de çok değerli. Gomez'in hiçbir sıkıntısı yok, G.Saray maçında ilk 11'de olmayacağı anlamına gelmiyor. Umut ve Gomez arasında sıkı yarış var" şeklinde yanıtladı.

BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ

Transfer çalışmalarının bitirilememesi ve oyuncuların gecikmesi sorulan Bjelica şunları söyledi: "Bazı transferler uzayıp beklenmeyen durumlar oluşabiliyor. Bu ayın sonları ya da eylül ayı başlarında çok daha iyi bir takımımız olacak. 4-5 oyuncunun aramıza katılmasıyla çok daha büyük adımlar atacağız. Transfer sezonunun ilk günlerinde oyuncuların maddi beklentisi yüksek oluyor."

TÜRK OYUNCULAR ÇOK DEĞERLİ

Kamuoyu ve sosyal medyada Türk oyuncuların değersizleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı belirten Bjelica, "Türk oyuncular için yapılan bazı yorumlarda değersizleştirildiklerini görüyorum ve bunu doğru bulmuyorum. Türk oyuncuların da yabancılar gibi çok değerli olduklarını düşünüyorum. Özellikle Trabzonlu ve Türk oyuncuların çok büyük futbolcular olduğunu ifade ederim" diye konuştu.