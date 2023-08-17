Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan transfer sözleri! "4-5 oyuncu..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hırvat çalıştırıcı, transfer planlamaları hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"Takım şu an fiziksel olarak gerçekten çok iyi durumda. Biliyorum, oyunculara çok yüklendik ama oyuncuların bulundukları konumdan daha iyi noktaya gelmeleri için bu önemliydi. Gün gün daha iyi olacağız."

"4-5 OYUNCU TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"

"Transfer dönemi bitene kadar 4 veya 5 oyuncuyu aramıza katma düşüncemiz var. Stoper transferi yapmak istiyoruz. Santrfor için bir oyuncu arıyoruz. Kanat oyuncusu ve orta saha bölgesinde 6-8 oynayabilecek oyuncu ile kadromuzu güçlendirmek istiyoruz."

"İSTANBUL TAKIMLARI İLE SAHADA YARIŞACAĞIZ"

"Biz İstanbul takımları ile maddi anlamda yarışamayız. Onlarla yarışabileceğimiz tek yer saha. Bunu yapacak gücümüz de var."

SIOPIS AÇIKLAMASI...

"Siopis, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Kendisine 3 yıllık teklif yaptık ama düşüncesi değişmedi. Ona iyi şanslar diliyoruz."

"GALATASARAY MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Büyük ve zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de neler yapabileceğimizin farkındayız. Elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM"

Benim oyun felsefemde nerede olursak olalım maçı kazanmak vardır. Rakibin kim olduğu, şartların ne olduğu önemli değil. Her maçı kazanmak istiyorum.