Trabzonspor Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlandığını duyurdu

Transferde hareketli saatler geçiren Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750 euro

2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500 euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250 euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

TAXIARCHIS FOUNTAS KİMDİR?

27 yaşındaki forvet arkası, 4 Eylül 1995 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Kariyerine AEK Atina'da başladı. Salzburg, Rapid Wien, D.C. United gibi takımlarda forma gyidi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun bonservisi elinde...