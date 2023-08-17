Trabzonspor Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlandığını duyurdu

Transferde hareketli saatler geçiren Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;
2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750 euro
2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500 euro garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250 euro garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır.
TAXIARCHIS FOUNTAS KİMDİR?
27 yaşındaki forvet arkası, 4 Eylül 1995 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Kariyerine AEK Atina'da başladı. Salzburg, Rapid Wien, D.C. United gibi takımlarda forma gyidi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun bonservisi elinde...