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TRANSFER HABERİ | Sevilla Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız file bekçisine İspanya'nın önde gelen ekiplerinden Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Sevilla Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı!

Karadeniz devinin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ismi Avrupa'nın çok önemli takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Önce Fransa'nın Nantes kulübünün yetkilileri 5 milyon euro ile resmi olarak bordo-mavililerin kapısını çaldı. Bu teklif anında reddedildi. Şimdi de İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla dün Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderdi. Kendi kalecisi Bono'yu Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e satmak üzere olan İspanya takımı, Trabzonspor'a fiyat sordu. Bordomavililer, cumartesi günkü Galatasaray derbisi sonrası cevap verecek.

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