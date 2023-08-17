Fountas hayırlı olsun

Transferin hareketli takımlarından olan Trabzonspor, en son Amerika takımı D.C United'da oynayan 27 yaşındaki Yunan hücumcu Fountas'ı renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan 1.70 boyundaki futbolcu önceki gece Türkiye'ye geldi. Forvet arkası, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen, Yunanistan Milli Takımı'nda da 14 kez forma giyen Fountas, dün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde 3 yıllık imza attı. Birkaç gün içinde Trabzon'a gelecek olan Yunan yıldızı teknik direktör Bjelica'nın kanatlarda kullanmayı planladığı belirtildi. United'da 1.2 milyon euro alan Fountas, Fırtına'dan yıllık 1 milyon euro kazanacak.