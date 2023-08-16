Haberler Trabzonspor Visca'ya yoğun tedavi

Visca'ya yoğun tedavi

Sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Visca'nın yoğun şekilde tedavisi devam ediyor. Bosnalı sağ kanadın az da olsa G.Saray derbisine yetişme ihtimali var. 33 yaşındaki yıldızın iyileşmemesi halinde sağ kenarda Abdülkadir Ömür'ün görev yapması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Visca'ya yoğun tedavi
Sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Visca'nın yoğun şekilde tedavisi devam ediyor. Bosnalı sağ kanadın az da olsa G.Saray derbisine yetişme ihtimali var. 33 yaşındaki yıldızın iyileşmemesi halinde sağ kenarda Abdülkadir Ömür'ün görev yapması bekleniyor.
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