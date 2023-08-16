Visca'ya yoğun tedavi

Sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Visca'nın yoğun şekilde tedavisi devam ediyor. Bosnalı sağ kanadın az da olsa G.Saray derbisine yetişme ihtimali var. 33 yaşındaki yıldızın iyileşmemesi halinde sağ kenarda Abdülkadir Ömür'ün görev yapması bekleniyor.
Sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Visca'nın yoğun şekilde tedavisi devam ediyor. Bosnalı sağ kanadın az da olsa G.Saray derbisine yetişme ihtimali var. 33 yaşındaki yıldızın iyileşmemesi halinde sağ kenarda Abdülkadir Ömür'ün görev yapması bekleniyor.