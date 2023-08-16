Trabzonspor'da ayrılık! Manolis Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da disiplinsiz tavırları nedeniyle yollar ayrılan Dorukhan Toköz ve Lahtimi'nin ardından sözleşme konusunda sorun yaşayan Manolis Siopis ile yollar ayrıldı.
Yapılan açıklamada; "Fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.
Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için teşekkürler Emmanouil Siopis❤💙 pic.twitter.com/MotOqMwNwi— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 16, 2023