Trabzonspor'da ayrılık! Manolis Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da disiplinsiz tavırları nedeniyle yollar ayrılan Dorukhan Toköz ve Lahtimi'nin ardından sözleşme konusunda sorun yaşayan Manolis Siopis ile yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada; "Fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.