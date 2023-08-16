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Trabzonspor'da ayrılık! Manolis Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberi: Transferde hız kazanan Trabzonspor'da ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak Yunan futbolcu Manolis Siopis'e veda edildi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 16:44 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:35
Trabzonspor'da ayrılık! Manolis Siopis'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da disiplinsiz tavırları nedeniyle yollar ayrılan Dorukhan Toköz ve Lahtimi'nin ardından sözleşme konusunda sorun yaşayan Manolis Siopis ile yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada; "Fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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