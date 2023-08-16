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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Bruno Petkovic koptu geliyor! Müjdeyi Hırvat basını verdi

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un uzun süredir transfer gündeminde yer alan Bruno Petkovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Hırvat basınından bordo-mavililere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Bruno Petkovic koptu geliyor! Müjdeyi Hırvat basını verdi

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Transferin hareketli takımı Trabzonspor, haziran ayından bu yana renklerine bağlamaya çalıştığı Bruno Petkovic'te mutlu sona ulaştı. Hırvatistan basınından Sport24, 28 yaşındaki Hırvat forvetin en geç cuma gününe kadar İstanbul'a gideceğini ve sağlık kontrolünden sonra 2+1 yıllık resmi imzayı atacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüp böylece, teknik direktör Nenad Bjelica'nın 1 numaralı forvet adayı olan Petkovic transferini olumlu şekilde tamamlamış olacak. Dinamo Zagreb ile 1 yıllık kontratı kalan ve sözleşme yenilemeye yanaşmayan Bruno Petkovic, bir süredir iki kulübün el sıkışmasını bekliyordu. Trabzonspor ile Dinamo Zagreb arasında Petkovic transferi için beklenen anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

YENİDEN GÖRÜŞTÜ

Bu arada teknik direktör Nenad Bjelica'nın tecrübeli oyuncuyla bir görüşme daha yaptığı da haberlerin detaylarında paylaşıldı. Hırvat hoca, özellikle Slovenya kampında Dinamo Zagreb ile aynı otelde kamp yapıldığı için eski öğrencisiyle birkaç kez yüz yüze temas kurmuştu. İlk başta 5 milyon euro'dan kapıyı açan, sonrasında 4 milyon euro'ya düşen Dinamo Zagreb'in ise 1 yıl kontratı kaldığı için Petkovic'i satmaktan başka şansı yoktu. Hırvat basını, Petkovic'in cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray derbisinde hazır olabileceğini öne sürdü. 1.93 boyundaki santrfor, kulübünün ısrarla sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek bordo-mavili takıma gelmek istediğini gösterdi.

145 GOLE DİREKT ETKİ YAPTI

Bjelica'nın heyecanla beklediği Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa sarstı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

RAKİPLERİ YIPRATIR

Bruno Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Teknik direktör Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

FİZİK OLARAK HAZIR

Hırvatistan'da lig 21 Temmuz'da başlarken, Petkovic takımıyla toplam 6 maça çıktı. 28 yaşındaki santrfor, fizik olarak yüzde 100 hazır bir şekilde gelecek.

MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Petkovic transferini yaklaşık iki hafta önce duyurmuştu. Yazıcı, "Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam" demişti.

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