Haberler Trabzonspor 1 milyar tl daha

1 milyar tl daha

Papara ile 1,5 milyar TL'lik stadyum isim sponsorluğu anlaşması yapan Trabzonspor'un dev bir anlaşmayı daha tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Karadeniz devinin kurmayları, yakın bir zamanda 1 milyar TL'lik yeni bir projeyi açıklamayı planlıyor. Böylece Başkan Ertuğrul Doğan önderliğindeki yönetim, çok kısa bir sürede 2.5 milyar TL gibi dev bir rakamı kasaya koymuş olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
1 milyar tl daha
Papara ile 1,5 milyar TL'lik stadyum isim sponsorluğu anlaşması yapan Trabzonspor'un dev bir anlaşmayı daha tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Karadeniz devinin kurmayları, yakın bir zamanda 1 milyar TL'lik yeni bir projeyi açıklamayı planlıyor. Böylece Başkan Ertuğrul Doğan önderliğindeki yönetim, çok kısa bir sürede 2.5 milyar TL gibi dev bir rakamı kasaya koymuş olacak.
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