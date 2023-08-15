Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas İstanbul'a geliyor!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'dan on numara bölgesine takviye geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Yunan oyuncusu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un el sıkıştığı Taxiarchis Fountas, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Son olarak MLS Ligi ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Taxiarchis Fountas, 10 numara ve kanatlarda görev alabiliyor. Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.