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Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas İstanbul'a geliyor!

Son dakika spor haberi: Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. On numara bölgesi için bir süredir arayışlarda bulunan bordo-mavililer, Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki oyuncu, bu akşam Trabzonspor için İstanbul'a gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 09:37
Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas İstanbul'a geliyor!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'dan on numara bölgesine takviye geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Yunan oyuncusu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un el sıkıştığı Taxiarchis Fountas, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Son olarak MLS Ligi ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Taxiarchis Fountas, 10 numara ve kanatlarda görev alabiliyor. Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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