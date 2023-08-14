Haberler Trabzonspor Siopis'e yeni teklif

Siopis'e yeni teklif

Fırtına'da dışta olduğu gibi iç transfer süreci de hareketli geçiyor. Bordo mavililer, ayrılmak isteyen Siopis'i kadroda tutmak için önerisini yaptı. Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, 29 yaşındaki Yunan ön liberoya 1.1 milyon euro önerdi. Ancak Siopis, 1.7 milyon euro istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Siopis'e yeni teklif
Fırtına'da dışta olduğu gibi iç transfer süreci de hareketli geçiyor. Bordo mavililer, ayrılmak isteyen Siopis'i kadroda tutmak için önerisini yaptı. Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, 29 yaşındaki Yunan ön liberoya 1.1 milyon euro önerdi. Ancak Siopis, 1.7 milyon euro istedi.
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