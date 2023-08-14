Siopis'e yeni teklif

Fırtına'da dışta olduğu gibi iç transfer süreci de hareketli geçiyor. Bordo mavililer, ayrılmak isteyen Siopis'i kadroda tutmak için önerisini yaptı. Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, 29 yaşındaki Yunan ön liberoya 1.1 milyon euro önerdi. Ancak Siopis, 1.7 milyon euro istedi.
Fırtına'da dışta olduğu gibi iç transfer süreci de hareketli geçiyor. Bordo mavililer, ayrılmak isteyen Siopis'i kadroda tutmak için önerisini yaptı. Yunan medyasından Sportime'ın haberine göre Trabzonspor, 29 yaşındaki Yunan ön liberoya 1.1 milyon euro önerdi. Ancak Siopis, 1.7 milyon euro istedi.