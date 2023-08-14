Gomez'den şok talep

Bordo - mavililerin forveti Maxi Gomez'in ayrılışı için geri sayım sürüyor. Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen ve bu nedenle Gomez'i gönderme ihtimali bulunan Fırtına'da şok bir gelişme yaşandı. 1.86 boyundaki futbolcunun ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi yönetime "Ayrılmak istiyorum" dediği ve bu nedenle sahaya Umut Bozok'un çıktığı öne sürüldü.

3 MİLYON EURO'YA ALINDI

Valencia'dan 3 milyon euro'ya transfer edilen ve 3+1 yıllık imza atan Gomez'e her sezon 1 milyon 750 bin euro ödeniyor. 'El Toro' lakaplı yıldız, bordo-mavili forma ile 34 maça (2 bin 438 dakika) çıktı, 7 gol atarken 6 da asist yaptı.