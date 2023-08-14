En çok golü Trabzon'dan yedi

Trabzonspor, cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Bu dev maç öncesi istatistikler ilgi çekiyor. Ağustos 2011'de Lazio'dan Cimbom'a gelen 37 yaşındaki Muslera'nın en çok gol yediği takımlar Trabzonspor ve Beşiktaş. Uruguaylı eldiven, Fırtına'ya karşı forma giydiği 23 maçta 27 gol yedi. (Beşiktaş 25 maçta 27 gol). Bordo-mavililer, Muslera'nın kariyerinde en çok rakip olduğu 3. takım (23).
Trabzonspor, cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Bu dev maç öncesi istatistikler ilgi çekiyor. Ağustos 2011'de Lazio'dan Cimbom'a gelen 37 yaşındaki Muslera'nın en çok gol yediği takımlar Trabzonspor ve Beşiktaş. Uruguaylı eldiven, Fırtına'ya karşı forma giydiği 23 maçta 27 gol yedi. (Beşiktaş 25 maçta 27 gol). Bordo-mavililer, Muslera'nın kariyerinde en çok rakip olduğu 3. takım (23).