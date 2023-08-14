Haberler Trabzonspor En çok golü Trabzon'dan yedi

En çok golü Trabzon'dan yedi

Trabzonspor, cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Bu dev maç öncesi istatistikler ilgi çekiyor. Ağustos 2011'de Lazio'dan Cimbom'a gelen 37 yaşındaki Muslera'nın en çok gol yediği takımlar Trabzonspor ve Beşiktaş. Uruguaylı eldiven, Fırtına'ya karşı forma giydiği 23 maçta 27 gol yedi. (Beşiktaş 25 maçta 27 gol). Bordo-mavililer, Muslera'nın kariyerinde en çok rakip olduğu 3. takım (23).

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
En çok golü Trabzon'dan yedi
Trabzonspor, cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak. Bu dev maç öncesi istatistikler ilgi çekiyor. Ağustos 2011'de Lazio'dan Cimbom'a gelen 37 yaşındaki Muslera'nın en çok gol yediği takımlar Trabzonspor ve Beşiktaş. Uruguaylı eldiven, Fırtına'ya karşı forma giydiği 23 maçta 27 gol yedi. (Beşiktaş 25 maçta 27 gol). Bordo-mavililer, Muslera'nın kariyerinde en çok rakip olduğu 3. takım (23).
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Herkes Leandro Paredes’i beklerken büyük sürpriz…
Kiracılara tahliye zorbalığına son: Ev sahibinden baskı gören de arabulucuya gidebilecek
F.Bahçe'de 12. transfer Livakovic!
Altay'a Avrupa'dan bir talip daha! ManU'nun ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan çifte transfer hamlesi!
Fransız ekibinden Trabzonspor'a Uğurcan teklifi!
2022 YKS ne zaman açıklandı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Deprem son dakika 14 Ağustos 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VAR maçı yönetti! VAR maçı yönetti! 01:58
Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 90+7. dakikadaki pozisyon penaltı mı? 01:35
İsmail Kartal: Kırmızı karttan sonra... İsmail Kartal: Kırmızı karttan sonra... 01:35
F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı! F.Bahçe Edin Dzeko ile kazandı! 01:35
F.Bahçe G.Antep maçının 90+7. dakikasında tartışmalı pozisyon! F.Bahçe G.Antep maçının 90+7. dakikasında tartışmalı pozisyon! 01:35
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon 01:35
Daha Eski
Fenerbahçe'de Osayi şoku! Fenerbahçe'de Osayi şoku! 01:35
Önce penaltı sonra iptal! VAR sonrası karar değişti Önce penaltı sonra iptal! VAR sonrası karar değişti 01:35
F.Bahçe - Gaziantep Fk maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon F.Bahçe - Gaziantep Fk maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 01:35
Cengiz Ünder ve Fred Kadıköy'de! Cengiz Ünder ve Fred Kadıköy'de! 01:35
12 Dev Adam'dan Bulgaristan'a büyük fark! 12 Dev Adam'dan Bulgaristan'a büyük fark! 01:35
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 01:35