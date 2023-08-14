Chouiar önerisi

Orsic'in sakatlanmasının ardından sol kanat takviyesi kararı alan Trabzonspor'a, son olarak Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Chouiar önerildi. Fransız sol kanat; Malatyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'de forma giydi. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Trabzonspor araştırma yapacak. Geçen sezon 46 maçta 4 gol ve 10 asist üreten Chouiar, izinsiz olarak antrenmanlara çıkmamıştı.
Orsic'in sakatlanmasının ardından sol kanat takviyesi kararı alan Trabzonspor'a, son olarak Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Chouiar önerildi. Fransız sol kanat; Malatyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'de forma giydi. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Trabzonspor araştırma yapacak. Geçen sezon 46 maçta 4 gol ve 10 asist üreten Chouiar, izinsiz olarak antrenmanlara çıkmamıştı.