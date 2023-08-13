TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da savunmaya Matador! 'Anlaşma tamam' iddiası

Teknik direktör Nenad Bjelica, art arda gelen sakatlıkların ardından savunmaya takviye istemişti. Gündemde birçok isim vardı. Endonezya medyasından Majoriti, Karadeniz devinin Johor takımında forma giyen Jordi Amat ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Daha önce Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea, Eupen formaları giyen 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği vurgulandı. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor.