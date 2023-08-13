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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da savunmaya Matador! 'Anlaşma tamam' iddiası

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Savunmada yaşanan sakatlıklar üzerine bu bölgeye takviye için harekete geçen Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin, Johor takımında oynayan 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol stoper Jordi Amat'la anlaştığı öne sürüldü. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da savunmaya Matador! 'Anlaşma tamam' iddiası

Teknik direktör Nenad Bjelica, art arda gelen sakatlıkların ardından savunmaya takviye istemişti. Gündemde birçok isim vardı. Endonezya medyasından Majoriti, Karadeniz devinin Johor takımında forma giyen Jordi Amat ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Daha önce Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea, Eupen formaları giyen 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği vurgulandı. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor.

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